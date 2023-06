Mehrere Fahrraddiebstähle am Wochenende in Nördlingen

Mehrere Fahrräder werden am Wochenende in Nördlingen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Taten oder zum Verbleib der Räder.

Ein schwarz-rotes Mountainbike der Marke Bulls ist am Sonntag gestohlen worden. Laut Angaben der Polizei wurde das Fahrrad, welches an einem Laternenmast angeschlossen war, zwischen 12 und 21 Uhr im Anton-Jaumann-Industriepark gestohlen.

Am Freitag ist außerdem in der Schillerstraße ein Tretroller der Marke Hudora gestohlen worden. Die Polizei berichtet, dass der Roller zwischen 11.30 Uhr und 18 Uhr vom Pausenhof der Schule entwendet worden sein soll.

Ein weißes Damenrad ist am Samstag vor einer Bäckerei am Rübenmarkt entwendet worden. Laut Polizeibericht wurde das Rad der Marke Pegasus zwischen 13 und 20 Uhr gestohlen. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise zu den Taten oder zum Verbleib der Räder und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 an. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.