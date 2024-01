Mehrere Kellerabteile in Nördlinger Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter ist in Nördlingen in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In einem Nördlinger Mehrfamilienhaus ist zwischen dem 30. Dezember, um 13 Uhr, und dem 31. Dezember, um 16.20 Uhr, eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, drang ein bislang unbekannter Täter in den Keller des Hauses in der Squindostraße ein. Der bislang unbekannte Täter versuchte in mehrere Kellerabteile einzubrechen und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Ob der Täter etwas erbeutete, ist bislang noch unklar. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)