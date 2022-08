Nördlingen

09:29 Uhr

Mehrere Ladendiebstähle in Nördlingen vereitelt

Ladendetektive verhindern am Dienstag in Nördlingen mehrere Diebstähle.

Am Dienstag erwischen Ladendetektive in Nördlingen mehrere Personen beim Ladendiebstahl. In einem Fall hat das Diebesgut einen Wert von 90 Euro.

Mehrere Personen haben am Dienstag in Nördlingen versucht, Ladendiebstahl zu begehen. Abends um kurz vor 20 Uhr wurden in einem Supermarkt zwei Jugendliche im Alter von 13 und 16 Jahren mit einer Überwachungskamera dabei beobachtet, wie sie einen Kaugummi einsteckten. Außerdem wurde gegen 12.40 Uhr in einem Baumarkt ein 44-Jähriger erwischt. Laut Polizeibericht war der Mann von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden, wie er einen Bohraufsatz im Wert von mehr als 90 Euro einsteckte. (AZ)

