Nördlingen

11:18 Uhr

Mehrere Unfälle auf Nördlinger Parkplätzen

In Nördlingen kommt es auf zwei Parkplätzen zu kleinen Unfällen. Die Fahrer hatten andere Autos beim Rangieren touchiert.

Artikel anhören Shape

Auf zwei Parkplätzen in Nördlingen kommt es am Donnerstag zu kleinen Unfällen. In beiden Fällen ereignet sich der Unfall beim Rangieren. Die Schäden sind hoch.

Auf den Parkplätzen eines Getränkemarkts und eines Elektromarkts in Nördlingen ist es am Donnerstag beim Parken zu Unfällen gekommen. Laut Polizei übersah ein 65-Jähriger gegen 10.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Elektromarktes ein hinter ihm geparktes Auto und touchierte dieses. Dabei entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts touchierte eine 37-Jährige gegen 12.10 Uhr ein hinter ihr parkendes Auto. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Themen folgen