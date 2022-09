Mehrere Verkehrsschilder in Nördlingen abgerissen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden in Nördlingen mehrere Verkehrsschilder abgerissen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Verkehrszeichen abgerissen. Am Sonntag entdeckte ein Anwohner drei Schilder in einer Wiese in der Von-Linden-Straße in Baldingen. Dabei handelte es um das Ortsschild "Große Kreisstadt Nördlingen/Ende Baldingen" sowie um zwei Hinweisschilder eines gemeinsamen Fuß- und Radweges.

Laut Polizeibericht wurde alle drei Schilder an ihren bislang noch unbekannten ursprünglichen Standorten brachial abgerissen. Dabei entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)