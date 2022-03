Mehrere Verkehrsunfälle in Nördlingen

Gleich zu mehreren Verkehrsunfällen kam es im Laufe des Freitags in Nördlingen.

Mehrere Unfälle haben sich am Freitag in Nördligen ereignet. Wie die Polizei berichtet, touchierte am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr ein Sattelzug auf einem Nördlinger Betriebsgelände beim Rückwärtsrangieren einen Verkaufswagen für Backwaren. Hierbei entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Gegen 15 Uhr berührte eine 39-Jährige mit ihrem Auto am Kohlenmarkt einen geparkten Pkw. Der daraus resultierende Sachschaden beträgt ebenfalls 2000 Euro.

Um 17.30 Uhr parkten zwei gegenüberliegende Pkws gleichzeitig rückwärts aus und trafen sich in der Mitte. Der entstandene Sachschaden beträgt 1000 Euro.

Am Freitag-Abend gegen 18.30 Uhr ist eine 47-Jährige Pkw-Fahrerin aus Unachtsamkeit in die Baustellenabsicherung der B25 Möttingen/ Nördlingen. Der Pkw der Unfallverursacherin, der nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Die Straßenmeisterei sicherte die Baustelle ab. (AZ)