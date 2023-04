Mehrere Verletzte nach Schlägereien in der Disco, am Bahnhof und an der Tankstelle

In einer Nördlinger Disco wirft ein 35-Jähriger eine Flasche und trifft eine Frau. Die Polizei ist am Wochenende noch mit zwei Schlägereien beschäftigt.

Mehrere Gewaltdelikte haben sich am Wochenende in Nördlingen ereignet. Die Polizei musste mehrfach eingreifen, auch die Einsatzkräfte in den Rettungswagen waren gefordert. Es gab mehrere Verletzte.

Schlägerei am Samstag am Bahnhof in Nördlingen

Am späten Samstagnachmittag kam es auf dem Bahnhofsgelände in Nördlingen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 16-Jährigen. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, musste der Jugendliche mit dem Rettungswagen ins Nördlinger Krankenhaus gebracht werden.

Zwischen dem Geschädigten und dem gleichaltrigen Angreifer kam es aus unbekannten Gründen zum Streit. Der uferte in einer handfesten Auseinandersetzung aus. Der Angreifer schlug dem Verletzten mit der Faust ins Gesicht, sodass eine medizinische Behandlung notwendig wurde. Der Angreifer bemerkte offenbar, dass Freunde des Verletzten die Polizei verständigen. Er flüchtete daraufhin, um sich so den strafrechtlichen Konsequenzen zu entziehen. Der Täter konnte jedoch von einem Freund des Geschädigten namentlich benannt werden, sodass nun die Ermittlungen gegen ihn aufgenommen werden können.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es außerdem in einer Nördlinger Diskothek zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein alkoholisierter 35-Jähriger warf eine Glasflasche auf seinen Kontrahenten und verpasste ihm einen Kopfstoß ins Gesicht. Die Flasche verfehlte ihn jedoch und traf stattdessen eine Unbeteiligte am Hinterkopf. Der Kontrahent sowie auch die Unbeteiligte mussten infolgedessen vom Rettungsdienst medizinisch behandelt werden.

Dem Angreifer wurde vor Ort nach Eintreffen der Polizei ein Platzverweis ausgesprochen. Gegen ihn werden nun mehrere strafrechtliche Ermittlungen geführt.

Tat wird durch Videokamera an der Tankstelle aufgelöst

Am Sonntagmorgen wurde der Polizeiinspektion Nördlingen dann gegen 4 Uhr eine weitere körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gemeldet. Es stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass ein unbekannter Angreifer einem 33-Jährigen mit der Faust gegen den Hals schlug und sich anschließend aus dem Staub machte. Dem Angriff ging vermutlich ein verbaler Streit voraus. Vor Ort konnte das Tatgeschehen anhand der Videoaufzeichnung der Tankstelle überprüft werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 09081/2956-0 bei der Polizeiinspektion Nördlingen zu melden. (AZ)