Mehrere Verletzte nach Unfall in Nördlingen

Zwei Autos stoßen am Donnerstagnachmittag zwischen Bahnübergang und B29 zusammen. Der Notarzt wird eingeflogen.

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstagnachmittag in Nördlingen mehrere Personen verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei vor Ort nahm der Fahrer eines weinroten Fahrzeugs einem anderen die Vorfahrt, als er vom Bädle kommend links Richtung Pflaumloch und Bundesstraße 29 abbiegen wollte. Das entgegenkommende Auto war in Richtung Nördlingen unterwegs. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz, ein Rettungshubschrauber brachte einen Notarzt an den Unfallort, der die Verletzten untersuchte. Es musste jedoch niemand mitgenommen werden. (AZ)