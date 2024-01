Nördlingen

Mehrere Züge fallen nach Unfall an Nördlinger Bahnübergang aus

Bei einem Unfall am Dienstagabend in Nördlingen beschädigt ein Autofahrer die Ampel an einem Bahnübergang. Am Mittwochmorgen steht die Ampel noch schief, der Verkehr läuft jedoch.

Plus Bei einem Unfall in Nördlingen wird die Ampel eines Bahnübergangs beschädigt: Ein Autofahrer soll beim Beschleunigen die Kontrolle über sein Auto verloren haben.

Am Mittwochvormittag steht die Ampel am Nördlinger Bahnübergang bei der Löpsinger Straße noch. Zwar ist sie etwas schief und das gelbe und grüne Licht wurden nur temporär wieder eingesetzt, der Verkehr und die Ampel laufen jedoch. Nach Angaben der Nördlinger Polizei war am Dienstagabend ein Autofahrer mit der Ampel am Bahnübergang kollidiert. Nach dem Unfall floh der 42-Jährige zu Fuß, wurde jedoch von Zeugen festgehalten. Der Unfall hatte nicht nur für den Straßenverkehr Folgen.

Dem Polizeibericht zufolge befuhr der Mann gegen 19.40 Uhr die Löpsinger Straße in Richtung Nürnberger Straße. Als die Ampel des Bahnübergangs auf Rot schaltete und die Schranke sich schloss, soll der 42-Jährige beschleunigt und die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer zu Fuß – Zeugen verständigten die Polizei und nahmen die Verfolgung auf. Dabei wurde ein Zeuge von dem 42-Jährigen angegriffen. Der Zeuge brachte den Autofahrer jedoch zu Boden und fixierte ihn, bis die Polizei eintraf.

