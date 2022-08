Mehrfache Betrugsanrufe in Nördlingen: Polizei warnt vor Betrügern

Die Polizei berichtet, dass vermeintliche Kriminalpolizisten Menschen in Nördlingen anrufen und nach Vermögen fragen. Die Beamten warnen vor der Betrugsmethode.

Bei der Polizei in Nördlingen sind am Donnerstag wieder vermehrt Mitteilungen eingegangen, dass überwiegend ältere Leute von fremden Personen angerufen wurden, die sich als vermeintliche Kriminalpolizisten ausgaben. Sie suggerierten den Leuten, dass in der Nachbarschaft Einbrüche stattgefunden hätten und wollten damit in Erfahrung bringen, ob diese Vermögenswerte zu Hause hätten, schildern die Beamten die Betrugsmasche.

Das rät die Polizei Nördlingen den Betroffenen

Die Polizei Nördlingen warnt davor, solche Informationen herauszugeben. Im Zweifelsfall sollten sich die Personen eine Telefonnummer für einen Rückruf geben lassen und diese Nummer mit der tatsächlichen Telefonnummer der Polizei abgleichen, teilen die Beamten mit. Die allgemeine Rufnummer der Polizei Nördlingen lautet 09081/29560. (AZ)

Machen Sie jetzt bei unserer großen Umfrage zur Zufriedenheit in Ihrem Wohnort mit. Noch bis 31. August läuft die Online-Befragung der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. Wie wohl fühlen Sie sich in Ihrer Stadt oder Ihrer Gemeinde? Erzählen Sie es uns und gewinnen Sie mit etwas Glück 500 Euro.

Hier geht es zur Umfrage.