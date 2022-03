Mehrfacher Ladendiebstahl in Nördlinger Verbrauchermarkt

In einem Verbrauchermarkt in der Raiffeisenstraße konnte ein Ladendetektiv gleich mehrere Diebstähle beobachten.

Der Polizei zufolge, soll ein Ladendetektiv am Freitag-Mittag gegen 12.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Raiffeisenstraße zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren beobachtet haben. Diese sollen mehrere Lebensmittel- sowie Elektroartikel in ihre Jackentaschen gesteckt und diese an der Kasse nicht bezahlt haben. Bereits am Vortag wurden die Beiden beim Diebstahl mehrerer Waren beobachtet, konnten jedoch flüchten. Insgesamt beträgt der Wert der entwendeten Waren insgesamt rund 56 Euro.

Weiterer Ladendiebstahl am selben Tag

Die Polizei berichtet weiter, dass dem Ladendetektiv am selben Tag gegen 16.20 Uhr ein 65-Jähriger aufgefallen ist, der einen Ladeadapter im Wert von circa 15 Euro entwenden wollte.

Alle drei Personen erhalten nun eine Strafanzeige wegen Diebstahl, sowie ein Hausverbot. (AZ)