Mehrwertsteuererhöhung: Was sich beim Restaurantbesuch im Ries verändert

Plus Die Mehrwertsteuer für die Gastronomie ist im Januar um zwölf Prozent gestiegen. Das hat Konsequenzen für die Speisekarte: Wie Wirte in der Region damit umgehen.

Zum Jahreswechsel ist die Mehrwertsteuer für die Gastronomie von sieben auf 19 Prozent zurückgekehrt. Das bedeutet für viele Restaurantbetreiber, dass sie die Preise erhöhen müssen. Viele Wirte aus der Region stellt das vor knifflige Aufgaben: Gegenüber der Politik herrscht Unmut, eine weitere Gesetzesänderung könnte Mitte des Jahres die Preise beim Essengehen noch weiter in die Höhe treiben.

Weil die Absenkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie, die kurz nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie beschlossen wurde, zum Jahreswechsel nicht verlängert wurde, müssen Gastronomen in der Region mit dem Schlimmsten rechnen. Bereits im September des vergangenen Jahres hatte der Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA), Joseph Meyer, im Gespräch mit der Redaktion gesagt, dass laut einer Umfrage 19 Betriebe aus dem Landkreis nach der Erhöhung schließen würden. Seiner Meinung nach sei es falsch, die jetzige Situation mit der vor der Pandemie zu vergleichen.