Mess’-Besucher schlägt eine Passantin

Ein junger Mann greift während des Mess’-Besuchs eine 31-Jährige an: Er schlägt laut Polizei eine Frau und wird festgenommen. Kurz darauf versucht er zu fliehen.

Ein 24-Jähriger soll am Montagabend bei seinem Mess’-Besuch eine Frau angegangen sein: Laut Angaben der Polizei griff er in der Unterführung zum Inneren Ring eine 31-Jährige völlig unvermittelt an, indem er auf sie zu rannte und ihr mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Frau bekam dadurch eine geschwollene Lippe. Ein Mitarbeiter der Security beobachtete den Vorfall, verfolgte den Mann und stellte diesen schließlich beim Autoscooter.

Bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei vor Ort kam der Bruder des 24-Jährigen dazu und schrie diesen immer wieder aggressiv an. Der 25-Jährige ließ sich trotz mehrerer Versuche nicht beruhigen und musste schließlich wie sein Bruder in Polizeigewahrsam genommen werden. Der 24-Jährige soll versucht haben, sich dem Gewahrsam zu entziehen, indem er zu Fuß flüchtete. Der Versuch war allerdings nicht von Erfolg gekrönt, da der Mann nach wenigen Metern von den Polizisten eingeholt wurde und anschließend gefesselt wurde. Gegen den 24-Jährigen werde nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)

