Mess’-Gewinnspiel: RN-Leser frühstücken in Riesenrad-Gondel

160 RN-Leser dürfen am Samstagvormittag auf der Mess’ Riesenrad fahren. Dazu wird bei einem schönen Ausblick ins Ries ein bayerisches Frühstück serviert.

Eine Euro-Palette mit Bier und alkoholfreien Getränken, drei Kisten mit frischen Brezen und drei Behälter voller warmer Weißwürste waren beim Eingangsbereich des Riesenrads schon vor der Eröffnung auf drei Biertischen aufgestellt. Am Samstagmorgen fand eine besondere Aktion statt: Die 40 Gewinner des Gewinnspiels der Rieser Nachrichten durften bei bestem Wetter ein paar Weißwürste, Brezen und Erfrischungsgetränke, egal ob mit oder ohne Alkohol, auf dem Riesenrad auf der Nördlinger Mess’ genießen. Die Nachfrage war groß: Mehr als 1200 Einsendungen hatte es für die 40 Plätze gegeben.

Los ging es um 10 Uhr. Nach einer kurzen Begrüßung von RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann wurden die Gewinner auf die 40 Gondeln verteilt. Sie brachten Kinder, Eltern, Großeltern oder Bekannte mit, mit denen sie dann zu viert oder zu dritt den Ausblick genießen durften. Doris König aus Nördlingen zählte nicht zu den 40 glücklichen Gewinnern, trotzdem war sie mit dabei: "Ich hatte das Glück, von einem Freund eingeladen worden zu sein", erzählte sie. "Der Vormittag hat mir sehr viel Spaß gemacht." Da freue es einen umso mehr, solche guten Freunde zu haben, sagte König, die am Dienstag schon bei dem Blick hinter die Kulissen der Mess’ dabei sein durfte, schmunzelnd.

Mess’-Riesenrad: Blick auf Nördlingen aus 55 Metern

Nach und nach wurden die Bestellungen aufgenommen und die Getränke und Speisen in die Gondeln gereicht. Die Gewinner durften mehrere Runden im 55 Meter hohen Europa-Rad des Betreibers Willi Kipp fahren. Ein Besucher hätte sich noch eine Runde mehr Getränke gewünscht, sagte er scherzhaft. "Gerne wieder", sagte eine glückliche Gewinnerin aus Schwörsheim, als sie das Riesenrad verließ. "Ich hab mich sehr gefreut, als ich gesehen hab, dass ich gewonnen habe", sagte sie. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Schwester kam sie am Samstagvormittag zur Kaiserwiese. "Das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis."

Zusammengetan haben sich für diese Aktion neben der Schaustellerfamilie Kipp und den Rieser Nachrichten die Metzgerei Hülsenbeck, die Bäckerei Haußer und das Fürst Wallerstein Brauhaus. 2017 hatte es die Aktion, bei der die Gewinner auf einem der höchsten transportierbaren Riesenräder der Welt frühstücken dürfen, zum ersten Mal gegeben. Die Interessierten konnten dieses Jahr zum ersten Mal auch über Instagram beim Gewinnspiel teilnehmen: Mit einem "Like" und dem Verlinken einer Person haben rund 450 Personen an dem Gewinnspiel über die Social-Media-Plattform teilgenommen.

"Super Aktion" und "Schöner Ausblick" auf bei der RN-Aktion auf der Mess’

Am Ausgang des Riesenrads konnte man am späten Samstagvormittag strahlende Gesichter sehen. Mit "super Aktion", "schöner Ausblick" und "gutes Frühstück" beschrieben die RN-Leserinnen und Leser den Vormittag. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rieser Nachrichten durften sich als Weißbier-Einschenker, Weißwurst-Vorbereiter und Kellner beweisen. Gut fand eine junge Familie aus Nördlingen die Getränkeauswahl: "Unsere Kinder haben sich sehr über die alkoholfreien Getränke und die Brezen gefreut." Bevor die Gewinner das Riesenrad verließen, spendeten sie für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung für unverschuldet in Not geratene Menschen.

