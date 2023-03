Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Mess'-Schlägerei landet vor Gericht: War ein gekränktes Ego das Motiv?

Plus Zwei Kontrahenten schlagen sich auf dem Nördlinger Volksfest und fügen sich massive Verletzungen zu. Für den Richter gibt es im Prozess allerdings ein Problem.

Von Matthias Link

Auf der Nördlinger Mess bricht ein 36-jähriger Mann, der in der Gegend um Donauwörth wohnt, einem anderen das Nasenbein, indem er ihm mit der Faust mehrfach ins Gesicht schlägt und ihm Schürfwunden zufügt. Das wirft ihm die Staatsanwaltschaft in einem Strafbefehl vor und verhängt 9000 Euro Geldstrafe. Der Fall wurde nun vor dem Nördlinger Amtsgericht verhandelt, der Angeklagte hatte Einspruch eingelegt. Die Tat trug sich am Feuerwerksabend der Mess' 2022 kurz vor 20 Uhr in der Nähe eines Ausgangs zu.

