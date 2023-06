Nördlingen

Nördlinger Mess': Was es mit der Angst vor der "Bio-Diktatur" auf sich hat

Plus Tradition trifft auf Zukunft. Bei der Beschickerversammlung auf der Mess' ziehen die Schausteller-Chefs ein erstes Fazit. Die Zukunft bereitet ihnen Sorgen.

Von Nicolas Friese

Ohne sie würde es auf der Kaiserwiese leer aussehen: Die Beschicker, oder umgangssprachlich Schausteller, tragen mit ihren Fahrgeschäften, Essensständen und Verkaufsständen zu der Nördlinger Mess' bei, die seit vielen Jahrhunderten ein fester Bestandteil Nördlingens ist. Unter dem Motto "Mit Tradition in die Zukunft" haben sie sich am Montagmorgen in der Festhalle Bayernland getroffen, um zu berichten, wie es ihnen geht. Außerdem wurden zwei Personen geehrt, deren Arbeit auf der Mess' im besten Fall im Hintergrund passiert. Darüber hinaus blickten die anwesenden Vertreter des Bayerischen Landesverbands der Marktkaufleute (BLV), des Bundesverbands der Schausteller und Marktkaufleute und des Schwäbischen Schaustellerverbands besorgt in die Zukunft

Nördlingens Oberbürgermeister Wittner lobt alle Mess'-Beteiligten

Los ging es mit einigen einleitenden Worten des Nördlinger Oberbürgermeisters David Wittner. Der OB, der vergangenes Jahr als Vertreter der Stadt mit dem Ehrenpreis für gelebte Tradition des BLV geehrt wurde, begrüßte und lobte alle Anwesenden: "Schon bevor es losgegangen ist, ist viel passiert", sagte er. "Ich habe großen Respekt vor der Leistung der Beteiligten und bedanke mich fürs gute Gelingen." Auch wenn der Start teilweise noch nicht so gut geklappt habe, wünsche er sich eine friedliche und schöne Mess'. Für das Rückgrat, das der OB den Marktkaufleuten und Schaustellern gibt, bedankte sich daraufhin der erste Vorstand des BLV, Uwe Kohler.

