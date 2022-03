Nördlingen

Meyers Keller bleibt selbst in Krisenzeiten Sterne-Restaurant

Plus Das Wirtshaus Meyers Keller in Nördlingen verteidigt zum 14. Mal seinen Michelin-Stern. Die nächste Herausforderung für Inhaber Jockl Kaiser und sein Team ist der Grüne Stern.

Von Verena Mörzl

Seit 2009 trägt das Nördlinger Wirtshaus Meyers Keller den Stern des renommierten Restaurant-Guides Michelin. Nach herausfordernden Jahren in der Branche verteidigt das Team um Jockl Kaiser selbst 2022 die Auszeichnung. In diesem Jahr gibt es erneut eine Rekordzahl, 327 Restaurants wurden ausgezeichnet, die Preisverleihung für Deutschland fand am Mittwoch in Hamburg statt. Immer beliebter wird der Grüne Stern – für Jockl Kaiser wird das die nächste Herausforderung. Seinem Team traut er sogar noch mehr zu.

