Prozess in Augsburg

07:51 Uhr

Mutter und Kinder stehlen iPhones im Wert von rund 20.000 Euro

Vor dem Amtsgericht musste sich eine Familie verantworten, die in Nördlingen und Mindelheim Handys und Elektronikzubehör stahl.

Plus Bandendiebstahl in Nördlingen und Mindelheim: Eine Mutter und ihre zwei Kinder öffnen Vitrinen in Elektrogeschäften. Zwei Familienmitglieder müssen wieder zurück ins Gefängnis.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Wenn eine Familie einen Ausflug macht, geht es üblicherweise vielleicht ins Grüne oder ins Museum. Das war allerdings nicht der Plan, den eine Mutter mit ihrem heute 18-jährigen Sohn und der 28 Jahre alten Tochter im vergangenen Jahr unternahm. Man könnte es wohl als Familienausflüge der besonderen Art bezeichnen, die die drei nach Nördlingen und Mindelheim führten. Sie stahlen dabei nämlich Handys und Zubehör im Wert von mehr als 20.000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg schilderte, wie sich die Taten abgespielt haben sollen: Im Mai 2022 waren die drei in ein Nördlinger Elektrogeschäft gegangen und entwendeten acht Paar Apple Airpods im Wert von rund 1800 Euro. Der Junge schirmte mit seinem Körper die Mutter ab, die die Airpods aus der Vitrine nahm, während die Schwester das Verkaufspersonal ablenkte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen