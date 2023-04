Mutter und Kinder stehlen iPhones im Wert von rund 20.000 Euro

Plus Bandendiebstahl in Nördlingen und Mindelheim: Eine Mutter und ihre zwei Kinder öffnen Vitrinen in Elektrogeschäften. Zwei Familienmitglieder müssen wieder zurück ins Gefängnis.

Wenn eine Familie einen Ausflug macht, geht es üblicherweise vielleicht ins Grüne oder ins Museum. Das war allerdings nicht der Plan, den eine Mutter mit ihrem heute 18-jährigen Sohn und der 28 Jahre alten Tochter im vergangenen Jahr unternahm. Man könnte es wohl als Familienausflüge der besonderen Art bezeichnen, die die drei nach Nördlingen und Mindelheim führten. Sie stahlen dabei nämlich Handys und Zubehör im Wert von mehr als 20.000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg schilderte, wie sich die Taten abgespielt haben sollen: Im Mai 2022 waren die drei in ein Nördlinger Elektrogeschäft gegangen und entwendeten acht Paar Apple Airpods im Wert von rund 1800 Euro. Der Junge schirmte mit seinem Körper die Mutter ab, die die Airpods aus der Vitrine nahm, während die Schwester das Verkaufspersonal ablenkte.

Bandendiebstahl in Nördlingen und Mindelheim: Familie vor Gericht

Die Mutter und der Sohn gingen kurz darauf in ein weiteres Elektronikgeschäft in Nördlingen. In einer Glasvitrine wurden mehrere iPhones aufbewahrt. Die Mutter öffnete laut Anklage mit einem nicht näher bekannten Werkzeug die Vitrine und entwendete zusammen mit ihrem Sohn insgesamt zehn Modelle des iPhones 13, die einen Gesamtwert von 11.500 Euro hatten. Auch in diesem Fall schirmte der Sohn wieder das Geschehen ab. Die Tochter hatte dann die Aufgabe, einen Teil des Diebesguts zu verkaufen. Vier Tage später wurde eines dieser Handys für 800 Euro an einen Ankaufsshop in München weitergegeben.

Doch auch in Mindelheim war die Familie unterwegs. Die 28-Jährige soll hier ein Geschäft ausgespäht haben, wann genau, ist nicht bekannt. Doch im Juli des vergangenen Jahres machten sich auch dort Mutter und Sohn an einer Glasvitrine zu schaffen und entwendeten sieben iPhones, die einen Wert von rund 7800 Euro hatten, hier beobachtete der Sohn die Umgebung.

Dem Sohn wurde zudem noch ein weiterer Punkt zur Last gelegt – denn bei einer Durchsuchung hatte die Polizei auf seinem Handy zwei jugendpornografische Fotos gefunden. Ihm wurde daher der Besitz dieser Bilder zusammen mit schwerem Bandendiebstahl in drei Fällen vorgeworfen. Ähnlich lautete die Anklage bei Mutter und Tochter, hier klagte die Staatsanwaltschaft drei beziehungsweise zwei Fälle des schweren Bandendiebstahls an, bei der Tochter kam noch Bandenhehlerei dazu.

Alle drei Angeklagten sind laut Gericht einschlägig vorbestraft

Da der Sohn zum Zeitpunkt der Tat noch 17 Jahre alt war, fand die Verhandlung vor dem Augsburger Amtsgericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wie eine Sprecherin des Gerichts gegenüber unserer Redaktion schilderte, ließen sich die drei Angeklagten nach einem Gespräch auf einen Deal ein und gestanden die Taten. Alle drei seien bereits einschlägig vorbestraft. Mutter und Sohn wurden direkt aus der Untersuchungshaft bei Gericht vorgeführt, die Familie stammt nach Gerichtsangaben nicht aus der Region.

Ein Polizeibeamter wurde noch vernommen, zudem sah sich das Gericht Videoaufnahmen an, die die Diebstähle aufzeichneten. Wie genau die Vitrinen geöffnet wurden, konnte laut der Sprecherin aber nicht eindeutig geklärt werden. Da es kaum Spuren am Schloss gab, ging das Gericht wohl von einer Art Dietrich aus. Zwei der Angeklagten bekommen eine Gefängnisstrafe: Der Sohn wurde letztlich zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt – dabei wurde aber bereits eine Jugendstrafe von einem Jahr einbezogen, die der 18-Jährige bei einem anderen Verfahren in München erhalten hatte. Das Gericht verurteilte die Mutter zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren, die Tochter kam mit einer Strafe von zwei Jahren auf Bewährung davon. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.