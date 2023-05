Minderjährige schlagen Rieser in Nördlinger Innenstadt krankenhausreif

Plus Zwei Personen sollen in Nördlingen einen Mann geschlagen und getreten haben. Nur einem von ihnen steht eine Haftstrafe bevor. Denn der andere war 13 Jahre alt.

Eine inakzeptable Geschichte sei das, sagt Richter Gerhard Schamann im Gespräch mit unserer Redaktion: Man kenne das vielleicht aus Berlin oder Hamburg, aber in Nördlingen? Und doch ist es passiert. Begangen von einem Jugendlichen und einem Kind, die zusammen einen Mann verprügelten.

Hinter verschlossenen Türen fand kürzlich am Nördlinger Amtsgericht die Verhandlung zu diesem Fall statt: Denn wenn Jugendliche vor Gericht stehen, wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Unserer Redaktion liegt allerdings die Anklageschrift vor. Die Tat hat sich demnach Ende August 2022 in der Nördlinger Innenstadt ereignet. Der Geschädigte, ein Mann im Alter von etwa 60 Jahren, hatte sich um einen bellenden Hund gekümmert. Vor Ort haben sich ein 16- und ein 13-Jähriger befunden.