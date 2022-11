Minibagger-Betrug: 70-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten

Plus Gesundheitsbedingt musste ein Mann bei den Terminen 2021 im Prozess um den Minibagger-Betrug passen. Sein Anwalt schlägt ein Geständnis vor, der Angeklagte überrascht.

Drei Verhandlungstage hatte es bereits im vergangenen Jahr zum Rieser Minibagger-Betrug gegeben, kürzlich folgte am Amtsgericht Nördlingen der vierte. Aus gesundheitlichen Gründen war einer der drei Angeklagten der mutmaßlichen Betrügerbande, ein 70-jähriger Niederbayer, bei der Verhandlung nicht erschienen. Sein Verfahren wurde deshalb abgekoppelt und nun nachgeholt. Dabei ging es auch um die Frage, in welchem Ausmaß er von dem Betrug wusste.