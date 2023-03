Missverständnis beim Überholen in Nördlingen

Zwei Personen kollidieren in Nördlingen nach einem Überholvorgang. Die Polizei bittet um Hinweise.

Als eine 76-jährige Autofahrerin am Mittwoch von der Würzburger Straße in Nördlingen links in das Grundstück einer Reparaturwerkstatt abbiegen wollte, startete der dahinter fahrende 41-Jährige den Versuch, die Frau zu überholen. Daraufhin kam es zwischen den beiden zu einem Zusammenstoß. Die Polizei berichtet, dass der 41-Jährige die Situation falsch erkannt habe. Aufgrund widersprüchlicher Angaben, ob die Frau beim Abbiegen den Blinker betätigt hat, werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 09081/2956-0 zu melden. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.