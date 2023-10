Mit 1,5 Promille am Steuer: Polizei stellt Führerschein sicher

Gegen 17 Uhr fährt ein 40-Jähriger mit rund 1,5 Promille im Blut durch Nördllingen. Die Polizei stoppt ihn. Nun muss er mit einer Strafanzeige rechnen.

Eine Alkoholfahrt in Nördlingen hat für einen 40-Jährigen weitreichende Konsequenzen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann am Donnerstag gegen 16.55 Uhr in der Emil-Eigner-Straße kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und führten einen Atemalkoholtest durch. Da dieser einen Wert von 1,5 Promille ergab, wurde die Weiterfahrt unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige und muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. (AZ)