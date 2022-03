Mit der Mahnwache können die Rieser ein Zeichen setzen

Plus Am 20. März findet eine Mahnwache auf dem Nördlinger Marktplatz statt. RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann meint: Die Rieser sollten ein Zeichen setzen.

Eine Mahnwache in Nördlingen wird den russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht davon abhalten, Krieg gegen die Ukraine zu führen. Bislang hat noch nichts und niemand diesen Mann bremsen können - weder Worte noch Wirtschaftssanktionen noch militärische Gegenwehr. Und dennoch ist es wichtig, dass sich am Sonntag möglichst viele Bürgerinnen und Bürger um 17 Uhr auf dem Nördlinger Marktplatz einfinden. Denn das Ries muss zeigen, wessen Geistes Kind es ist.