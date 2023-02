Kreis Donau-Ries

06:10 Uhr

Wenn ein Hausarzt aufhört – und Hunderte eine neue Praxis suchen

Plus Im Ries hört ein Hausarzt auf, 1000 Menschen suchen eine neue Praxis. Die anderen Mediziner würden gerne mehr Patienten behandeln. Nicht nur die IT hindert sie daran.

Von Martina Bachmann

Ein Hausarzt schließt seine Praxis. Rund 1000 Patientinnen und Patienten müssen sich einen neuen Mediziner suchen. Doch die Hausärzte, die da sind, können nicht zusätzlich alle 1000 Menschen in ihren Praxen behandeln. Und so hören die Suchenden immer wieder diesen Satz: "Wir sind voll." Ein Szenario, das sich in den vergangenen Wochen so im Ries ereignet hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

