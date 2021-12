Mit diesen Problemen kämpft die Mittelschule in Nördlingen

Plus Annette Saremba engagiert sich im Elternbeirat der Mittelschule in Nördlingen. Sie kritisiert die Umstände, unter denen die Lehrerinnen und Lehrer dort arbeiten müssen.

Was derzeit den Lehrern, Eltern und Kindern abverlangt werde, sei schlicht "der Wahnsinn": Das sagt Annette Saremba, Mitglied des Elternbeirats der Nördlinger Mittelschule. Eines ihrer Kinder besucht diese Bildungseinrichtung in der Großen Kreisstadt. Und wenn einmal das persönliche Engagement der Lehrerinnen und Lehrer dort nachlasse, dann sehe sie "schwarz", meint Saremba.