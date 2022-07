Mit Ihrem Foto können Sie eine Saisonkarte fürs Nördlinger Freibad gewinnen

Plus Die Menschen im Ries erwartet die nächste Hitzewelle. Mit etwas Kreativität können Sie bei uns eine Freibad-Saisonkarte gewinnen. Was Sie dafür tun müssen.

Die nächste Hitzewelle rollt auf das Ries zu. Schon heute soll es 30 Grad geben, nach einer kurzen Abkühlung am Freitag geht es dann mit den Temperaturen wieder über diese Grenze. Was tun Sie, liebe Leserinnen und Leser, um bei dieser Hitze einen kühlen Kopf zu bewahren? Sitzen Sie im Eisbad? Haben Sie sich einen schattigen Platz gebaut? Essen Sie Eistorte? Wir suchen Ihre kreativen Lösungen und verlosen unter allen Einsendungen eine Familien-Saisonkarte für das Nördlinger Freibad im Wert von 180 Euro.