Mit Nudelholz und Kochlöffel geschlagen: Jugendliche zeigt Eltern an

Plus Vor dem Amtsgericht Nördlingen stehen Eltern, weil sie ihre Tochter geschlagen haben – wohl nicht zum ersten Mal. Warum die beiden eine Geldstrafe bekommen.

Leise, immer wieder innehaltend, aber mit ruhiger Stimme spricht die Jugendliche vor dem Nördlinger Amtsgericht. In einer Situation, die sicher nicht einfach ist, schließlich sagt sie gegen ihre eigenen Eltern aus, mit denen sie nun wieder zusammenlebt. Doch die Nachfrage der Richterin bejaht sie: Die 14-Jährige möchte vor Gericht aussagen.

Denn im Frühjahr 2023 wurde sie von ihren Eltern geschlagen, von der Mutter mit einem Kochlöffel, vom Vater mit dem Nudelholz. Staatsanwalt Lukas Peltsarszky klagt sie einer gefährlichen Körperverletzung an – denn im juristischen Sinne sind es nicht einfach Küchengeräte, sondern gefährliche Werkzeuge. Dass sie ihre Tochter geschlagen haben, räumen die beiden auch ein, der Vater sagt, seine Tochter sei respektlos gewesen – doch er habe sie bislang noch nie geschlagen. Auch die Mutter spricht von fehlendem Respekt und dass die Tochter nicht auf sie gehört habe. Beide beteuern, es täte ihnen leid, und räumen auf Nachfrage von Richterin Eva Dauer ein: Ja, sie wüssten, dass man Kinder in Deutschland nicht schlagen dürfe. Die Eltern selbst sind keine deutschen Staatsangehörigen.