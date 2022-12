Mit Nudeln in die Kirche: Gläubige helfen der Nördlinger Tafel

Bis Maria Lichtmess ruft die evangelische Kirche auf, Lebensmittel und Drogerie-Artikel zum Sonntagsgottesdienst mitzubringen. Gespendet wird an Hilfsbedürftige.

An den Tafeln in der Region macht sich ein Lebensmittelmangel bemerkbar. Das Problem: Die Nachfrage von Menschen, die auf das Angebot der Tafel angewiesen sind, wird jedoch immer größer. Die evangelische Kirche in Nördlingen will im Rahmen einer Aktion helfen, wie Gemeindediakon Michael Jahnz erklärt. Die Idee: Die Gläubigen sollen zum Sonntagsgottesdienst Nudeln, Reis, Kaffee, Süßigkeiten und Shampoo mitbringen, um nur ein paar der dringend gebrauchten Waren zu nennen.

Kirche sammelt Lebensmittelspenden bis Maria Lichtmess

Jeden Sonntag, vom 1. Advent bis Maria Lichtmess am 2. Februar, werden vor oder nach dem Gottesdienst Lebensmittel für die Nördlinger Tafel gesammelt. Die Gottesdienstbesucher wurden aufgerufen, haltbare Lebensmittel wie Nudeln und Reis, Essig und Öl, Mehl und Margarine, Kaffee, Marmelade, Süßigkeiten, Schokolade und Kartoffeln mitzubringen. Ebenfalls dringend bei der Tafel benötigt werden Zucker und Salz, Gewürze, Baby-Nahrung, H-Milch sowie Hygieneartikel, wie Duschgel, Zahnpasta, Shampoo sowie Putzmittel aller Art. Auch andere Kirchengemeinden können sich der Idee "10 Wochen mit" anschließen.

Als Sammelstelle wird das evangelische Dekanat Nördlingen (Pfarrgasse 5) eingerichtet, von wo aus die gespendeten Lebensmittel wöchentlich von der Tafel abgeholt werden. Wichtig zu wissen: Es gibt auch Ausnahmen für die Spenden. Gekühlte Lebensmittel, Fleisch und Fisch, Alkohol und Zigaretten sowie Eis und Tiefkühlkost können nicht angenommen werden.

Helmut Weiß von der Nördlinger Tafel freut sich über die Aktion. Die Lage sei angespannt, die Nachfrage groß. Eine solche Aktion würde dann wieder mehr Waren bringen. "Abnehmer haben wir mehr als genug", sagt Weiß.

Hilfe mit dem Stichwort Wärmewinter in Nördlingen

Die evangelische Kirchengemeinde unterstützt diejenigen, die Probleme durch die gestiegenen Energiekosten und die Inflation haben, außerdem an anderer Stelle. Im Ausschuss für Altersarbeit wurde ein runder Tisch eingerichtet, der Informationen zu Beratungsstellen und Hilfen in Not sammelt und entsprechende Auskünfte erteilen kann. Beratungen werden beim Diakonischen Werk Donau-Ries angeboten, Ansprechpartner ist Helmut Weiß unter Telefon 09081/29070-11 und per E-Mail unter weiss@diakonie-donauries.de sowie über die Caritas Donau-Ries bei Susanne Vogl unter Telefon 09081/8051500 und per E-Mail an gosa@caritas-donau-ries.de.

