Mit Pflasterstein Scheibe des Kiosks im Rieser Sportpark eingeworfen

Im Kiosk im Rieser Sportpark in Nördlingen ist am Samstag eine Scheibe beschädigt worden. Ein Betonpflasterstein wurde dort in eine Scheibe geworfen, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)