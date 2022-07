Nördlingen

vor 32 Min.

Mit Robert Böse verabschiedet sich eine Konstante vom THG

Nach 13 Jahren in Nördlingen verabschiedet sich THG-Schulleiter Robert Böse in den Ruhestand.

Plus Der Schulleiter des Nördlinger Gymnasiums, Robert Böse, geht in den Ruhestand. Bei seiner Verabschiedung erzählt er von "prägenden" Lebensabschnitten.

Von Dominik Durner

Andächtig steht er auf der Bühne, geht noch ein, zwei Schritte vom Rednerpult weg, und lauscht mit leicht zum Dank erhobenen Händen dem aufbrandenden Applaus. Robert Böse, der scheidende Schulleiter des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Nördlingen, hat soeben seine Abschiedsrede gehalten, sein Leben in und vor dem Nördlinger Gymnasium Revue passieren lassen. Zahlreiche Gäste, Freunde und ehemalige Weggefährten haben sich dafür in der neuen Aula der Schule versammelt – und warten teils selbst mit bunten Geschichten auf.

