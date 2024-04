Mitarbeiter verhindert Flucht mit gestohlenen Lebensmitteln

Ein Mann versucht Lebensmittel im Wert von fast 200 Euro zu stehlen. Doch seine Flucht endet vor dem Ausgang.

Ein 28-Jähriger hat am Dienstagnachmittag in einem Geschäft in Nördlingen seinen Rucksack mit diversen Lebensmitteln im Wert von etwa 195 Euro gefüllt. Im Kassenbereich ließ er laut Polizeibericht aber den Einkaufwagen stehen und sei durch den Kassenbereich in Richtung Ausgang gerannt. Ein Mitarbeiter des Verbrauchermarktes nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann vor dem Ausgang ergreifen. Es folgte eine Anzeige bei der Polizei und ein Hausverbot. (AZ)