Mitarbeiter verhindert in Nördlingen Ladendiebstahl

Ein 55-Jähriger wollte am Mittwochnachmittag in Nördlingen Ladendiebstahl begehen. Ein Mitarbeiter des Bekleidungsgeschäfts verhinderte das.

Ein Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts in der Innenstadt von Nördlingen hat am Mittwochnachmittag einen Ladendieb ertappt. Der 55-Jährige versteckte in der Umkleidekabine laut Polizeibericht mehrere Kleidungsstücke im Wert von etwa 170 Euro in seinem Rucksack.

Das fiel dem Mitarbeiter auf, der den 55-Jährigen anschließend beim Verlassen des Geschäfts anhielt. Der Mann wurde der Polizei übergeben. (AZ)