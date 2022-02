Mo ist zurück: Die Odyssee zur Ausbildung im Tierheim ist vorbei

Plus Die Geschichte von Mohammed Ishaq hat in Nördlingen viele Menschen berührt. Jetzt ist der junge Ghanaer endlich zurück – und hat viel zu erzählen.

Schüchtern schiebt sich ein junger Mann durch die Tür zum Büro von Manu Kaußen, Tierheimleiterin in Nördlingen. Er sagt freundlich: "Hallo", zögert kurz, dann zieht er einen beistehenden Stuhl heran und setzt sich. Für ihn und Manu Kaußen ist das noch ein kleines bisschen surreal, dass er jetzt so im Büro sitzt. Denn darauf haben beide knapp acht Monate gewartet: Nach seiner freiwilligen Ausreise nach Ghana ist Mohammed Ishaq endlich zurück im Tierheim und kann seine Ausbildung zum Tierpfleger beginnen.