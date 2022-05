In den Hochbehälter einer Nördlinger Firma gefahren und geflüchtet

Ein Mann und sein Beifahrer montieren die Kennzeichen ab, nachdem sie vom Unfallort flüchten. Die Polizei ermittelt die Täter und stellt weitere Verstöße fest.

Der Fahrer eines schwarzen Fords hat am Samstag gegen 16.30 Uhr im Nördlinger Gewerbegebiet An der Lach einen Verkehrsunfall und einen Schaden an einem Hochbehälter verursacht. Das Fahrzeug kam in einer Linkskurve vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte gegen den Hochbehälter einer dortigen Firma. Anschließend flüchtete der Fahrer. Ein aufmerksamer Zeuge hatte jedoch das Auto samt Kennzeichen abfotografiert.

Bei der Nahbereichsfahndung konnte das Fahrzeug unweit der Unfallstelle ausfindig gemacht werden, allerdings waren die Kennzeichen inzwischen entfernt worden. Im Zuge der weiteren Fahndung gelang es, den verantwortlichen 34-jährigen Fahrer zu ermitteln. Die Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergab, dass dieser offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand und keine Fahrerlaubnis besaß. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Unfallfahrer und die zwei Mitfahrer im Unfallfahrzeug blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 6000 Euro.

Schlangenlinien in Möttingen gefahren und der Polizei aufgefallen

Ebenfalls berauscht unterwegs war ein 59-Jähriger am Samstag gegen 20.30 Uhr in Möttingen, der Schlangenlinien gefahren sein soll. Eine Polizeistreife kontrollierte den Fahrer und stellte fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. (AZ)