Verkehrsunfälle in Nördlingen und Möttingen

Am Freitag kommt es zu zwei Unfällen im Ries. Hierbei entstanden Sachschäden im hohen fünfstelligen Bereich. Außerdem werden Personen leicht verletzt.

Am Kreisverkehr Nürnberger Straße und Einmündung Fritz-Hopf-Straße in Nördlingen hat sich am Freitagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden von 13 000 Euro.

Ein 41-Jähriger war mit seinem Pkw in den Kreisverkehr eingefahren und hatte hierbei die Vorfahrt einer 74-jährigen Pkw-Fahrerin missachtet.

Auch in Möttingen kommt es zu einem Unfall

Ein 80-Jähriger mit seinem Pkw hat am Freitagvormittag gegen 10 Uhr einen bevorrechtigten Pkw übersehen, als er von Kleinsorheim kommend in die B25 einbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß erlitten der Verursacher und die Beifahrerin im Fahrzeug des Unfallgegners leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 28 000 Euro. Die Feuerwehr Möttingen war für die Verkehrssicherung zuständig.