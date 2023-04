Nördlingen/Möttingen

Zwei Autohäuser im Ries müssen schließen

Plus Toyota Strobel in Nördlingen hat seit dem 1. April geschlossen. Geschäftsführer Dieter Strobel bedauert diese Entwicklung, zu der ihn eine Konzernentscheidung zwang.

Von Bernd Schied

Jahrzehntelang war „Toyota Strobel“ im Ries ein Begriff. Wer einen Wagen des japanischen Herstellers fuhr, war in der Regel Kunde bei dem renommierten Autohaus in der Nördlinger Gewerbestraße, das sich dort 1995 aus Marktoffingen kommend angesiedelt hatte. Damals entstanden neue und kundenfreundliche Verkaufsräume ebenso wie eine leistungsfähige Werkstatt. Doch seit dem 1. April ist Schluss.

Das Autohaus Strobel gibt in der bisherigen Form nicht mehr. Toyota hat allen Vertriebs- und Servicepartner gekündigt. Der Großkonzern strebt nach eigenen Angaben eine ganz neue Struktur an. Laut dem Unternehmen ist beabsichtigt, die Marken Toyota und Lexus nachhaltig weiterzuentwickeln sowie notwendige Anpassungen an den sich immer schneller verändernden Markt vorzunehmen. Unter anderem bedeute dies neue Konzepte für die Schauräume in den jeweiligen Autohäusern.

