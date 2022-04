Mofa gerät während der Fahrt in Brand: Fahrer bleibt unverletzt

Das Mofa eines 16-jährigen gerät aus ungeklärten Gründen während der Fahrt in Brand. Verletzt wurde der junge Mann nicht, doch es entstand ein hoher Sachschaden.

Am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, ist aus ungeklärten Gründen während der Fahrt im Bereich der Reimlinger Straße, Abzweigung Oskar-Mayer-Straße, das Mofa eines 16-jährigen in Brand geraten. Der junge Mann konnte der Polizei zufolge das Fahrzeug rechtzeitig auf dem Parkplatz vor dem Gasthaus "Zum Goldenen Reh" abstellen und blieb unverletzt. Das Mofa geriet in Vollbrand.

Durch das Benzin im Tank gab es eine kurze Verpuffung. Das Mofa konnte durch einen Gaststättenbesucher zeitnah abgelöscht werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Am Mofa entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro, zudem wurde durch den Brand die unter dem Mofa befindliche Asphaltdecke beschädigt. (AZ)