Mofafahrer wird bekifft in der Bozener Straße kontrolliert

Polizisten haben am Samstag kurz vor Mitternacht einen Mofafahrer (19) in der Bozener Straße in Nördlingen kontrolliert. Hierbei konnten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, weshalb zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt wurde, teilt die Polizei mit. Weiterhin bekommt der 19-Jährige eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz, da er in seiner Bauchtasche Marihuana mit sich führte. (AZ)