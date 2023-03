Mopedfahrer in Nördlingen ohne Versicherung unterwegs

In Nördlingen wurde ein Kleinkraftradfahrer ohne Versicherungskennzeichen erwischt. Der Mann erhält eine Anzeige.

Ein 38-jähriger Kleinkraftradfahrer ist am Donnerstag in der Augsburger Straße in Nördlingen in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Polizei berichtet, dass der Fahrer ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und der Mann erhält eine Strafanzeige. (AZ)

