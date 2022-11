Motorhaube von Auto in Nördlingen aufgehebelt

Ein Auto in Nördlingen wird beschädigt, das Tatwerkzeug lässt die unbekannte Person liegen.

Ein Auto ist zwischen Montag, 31. Oktober, und Mittwoch, 2. November, in Nördlingen beschädigt worden. Eine unbekannte Person hebelte die Motorhaube eines Pritschenwagens einer Baufirma, der in der Flurstraße abgestellt war, mit einem Ratschenschlüssel auf. Das Tatwerkzeug ließ der unbekannte Täter an der Tatörtlichkeit zurück. Der Sachschaden an der verformten Motorhaube wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Wer diesbezüglich Hinweise geben kann, soll sich an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 wenden. (AZ)

