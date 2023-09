Motorradfahrer fährt Pkw auf und flüchtet

In der Bürgermeister-Reiger-Straße fährt ein Motorradfahrer einen Pkw auf und flüchtet von der Unfallstelle. Jedoch merkt sich der Pkw-Fahrer das Kennzeichen.

Am Freitagnachmittag kam es in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Motorradfahrer auf einen Pkw auffuhr.

Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich jedoch der Motorradfahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern. Der Pkw-Fahrer merkte sich jedoch das Kennzeichen des Motorradfahrers, weshalb der Verursacher schnell ermittelt wurde. (AZ)