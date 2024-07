Motorradfahrer stürzt wegen eines Fahrfehlers

Ein 58-Jähriger ist am Samstag in der Erninger Straße in Nördlingen aufgrund eines Fahrfehlers beim Einfahren in den fließenden Verkehr von seinem Motorrad gestürzt, wie es im Polizeibericht heißt. Er wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Seine 15-jährige Sozia blieb bei dem Sturz unverletzt. Am Motorrad ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro entstanden. (AZ)

