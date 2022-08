Mountainbike in Nördlingen gestohlen

Ein Fahrrad wurde von einem Abstellplatz in Nördlingen entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Fahrrad ist am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 23.15 Uhr in Nördlingen gestohlen worden. Laut Polizei handelt es sich um ein Herrenmountainbike der Marke Bulls, Typ Sharptail in den Farben Silber und Orange. Die unbekannte Person entwendete das Rad aus dem Fahrradabstellplatz in der Bürgermeister-Reiger-Straße. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Fahrrades und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

