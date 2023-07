Mountainbike wird am Rieser Sportpark gestohlen

Ein Unbekannter stiehlt am Rieser Sportpark in Nördlingen ein Mountainbike. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein schwarz-blaues Mountainbike ist in Nördlingen gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde das Rad am Donnerstag zwischen 7.50 und 12.05 Uhr gestohlen, welches am Rieser Sportpark abgestellt war. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Fahrrads und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

