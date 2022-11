Mountainbikes in Nördlingen gestohlen

In Nördlingen werden am Samstag zwei neuwertige Fahrräder gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend zwischen 18 und 21 Uhr An der Baldinger Mauer in Nördlingen zwei abgesperrte, neuwertige Mountainbikes entwendet. Der Schaden belaufe sich laut Polizei auf rund 2500 Euro. Die Inspektion Nördlingen nimmt unter der Telefonnummer 09081/29560 sachdienliche Hinweise entgegen. (AZ)

