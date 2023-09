Müll wird in Nördlingen illegal entsorgt

Die Polizei meldet, dass Müll illegal an einer Kreuzung in Nördlingen abgelegt worden ist.

Illegal abgelagerter Müll ist der Polizei nach eigenen Angaben am Sonntag im Bereich Zeitbloomweg/Johannes-Kähn-Straße in Nördlingen gemeldet worden. Hinweise zum Verursacher können Zeugen unter Telefon 09081/29560 an die Polizei Nördlingen weitergeben. (AZ)