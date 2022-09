Stadtkapellmeister Oliver Körner: "Absolut einmaliges Erlebnis"

Plus Die Nördlinger Knabenkapelle darf erstmals unter der Leitung von Oliver Körner den Trachtenzug auf dem Oktoberfest anführen. Für den ist es auch ein Wiesn-Debüt.

Es hat beinahe Tradition, dass die Nördlinger Knabenkapelle mitsamt ihrem Trommlerkorps einen großen Auftritt auf dem Münchner Oktoberfest hat: Zum insgesamt fünften Mal seit 2009 durften die Jung-Musikanten den traditionellen Trachten- und Schützenzug am ersten "Wiesn"-Sonntag anführen. Während 2009, 2011, 2014 und 2017 noch Kapellmeister Georg Winkler die Knabenkapelle anführte, feierte am Sonntag Oliver Körner sein Wiesn-Debüt. Doch nicht nur für ihn war es der erste Oktoberfest-Umzug mit der Knabenkapelle.