Museumsgruppe C.H. Beck: Den neuen Kalender gibt es pünktlich zum Fest

Plus Die Museumsgruppe C.H. Beck stellt den neuen Kalender vor. Dieses Mal enthält er Fotografien aus Nördlingen von einst und heute.

Von einer Punktlandung sprach Wolfgang Holik, Chef der Museumsgruppe C.H. Beck, bei der Präsentation des inzwischen 17. Kalenders. Denn der sollte vor dem Stadtmauerfest vorgestellt werden und währenddessen auch verkauft werden. "Das ist uns gerade noch so gelungen, obwohl unsere beiden musealen Gießmaschinen defekt waren und erst in den letzten Wochen überholt werden konnten."