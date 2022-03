Nördlingen

vor 19 Min.

Museumsleiterin will bedeutende Funde im Ries behalten

Plus In den vergangenen Jahren gab es im Ries bedeutende archäologische Funde. Einige sind aktuell in Nördlingen zu sehen. Laut Andrea Kugler soll das dauerhaft so sein.

Von Peter Urban

Oberbürgermeister David Wittner ließ es sich nicht nehmen, die Sonderausstellung über die wirklich historischen Funde im Ries im ehemaligen Hl.-Geist-Spital persönlich zu eröffnen. Zahlreiche Gäste, auch aus den Gemeinden, welche Fundsachen für diese Schau zur Verfügung gestellt hatten, waren mit dabei. Der Oberbürgermeister erinnerte an den Nördlinger Apotheker und Wissenschaftler Hermann Adalbert Frickhinger, der mit seinem damaligen „archäologischen Museum“ den Grundstein für das heutige Stadtmuseum gelegt hatte. Außerdem bedauerte das Stadtoberhaupt, dass die allermeisten Funde aus dem Ries mangels geeigneter Einrichtungen an den Freistaat nach München abgegeben werden und danach leider „nicht selten aus den Augen und damit aus dem Sinn“ seien. Doch aktuell sind einige davon in einer Ausstellung im Stadtmuseum zu sehen.

